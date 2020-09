Tenta di truffare un’anziana fingendosi la nipote. La 87enne si coordina con la polizia e la fa arrestare a Milano (Di giovedì 24 settembre 2020) L’ha contattata al telefono di casa spacciandosi per sua nipote e dicendo all’anziana di aver bisogno di soldi per pagare dei debiti. La truffatrice, una donna polacca di 30 anni, è stata arrestata a Milano dopo aver Tentato senza successo di derubare l’anziana. La signora, 87 anni, ha capito subito che si trattava di una truffa, ma è stata abile a far credere di essere caduta nell’inganno ordito dai truffatori. La “finta” nipote insisteva affinché lei raccogliesse il denaro e i gioielli in oro per consegnarglieli al più presto in un luogo concordato. La signora ha rassicurato la ladra e ha preso tempo, contattando nel frattempo la polizia attraverso il numero unico per le emergenze 112. Così gli agenti hanno fatto intervenire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) L’ha contattata al telefono di casa spacciandosi per suae dicendo all’anziana di aver bisogno di soldi per pagare dei debiti. La truffatrice, una donna polacca di 30 anni, è stata arrestata adopo averto senza successo di derubare l’anziana. La signora, 87 anni, ha capito subito che si trattava di una truffa, ma è stata abile a far credere di essere caduta nell’inganno ordito dai truffatori. La “finta”insisteva affinché lei raccogliesse il denaro e i gioielli in oro per consegnarglieli al più presto in un luogo concordato. La signora ha rassicurato la ladra e ha preso tempo, contattando nel frattempo laattraverso il numero unico per le emergenze 112. Così gli agenti hanno fatto intervenire ...

Milano, 24 set. (Adnkronos) - Una donna polacca è stata arrestata a Milano dalla polizia dopo aver provato, senza successo, a truffare una signora di 87 anni. La donna l'ha contattata telefonicamente ...

I carabinieri li hanno presi dopo aver rubato l’identità a due commercianti per truffare i grossisti. Le manette sono scattate ai polsi di Antonino Rapisarda, 68 anni e Antonino D’Urso, 32 anni, entra ...

