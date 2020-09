Scontro Corona-Berlinguer, le scuse della Rai: «Inaccettabili offese alla conduttrice e alle donne» (Di giovedì 24 settembre 2020) Mauro Corona, Bianca Berlinguer La sfuriata di Mauro Corona contro Bianca Berlinguer, con tanto di offesa a quest’ultima (“Stia zitta, gallina!“), è arrivata ai piani alti di Viale Mazzini. In una nota, la direzione di Rai3 e la Rai nel suo complesso hanno presentato “le proprie scuse al pubblico di Cartabianca e in special modo a quello femminile“. Una reazione severa, che potrebbe avere strascichi, e che tuttavia arriva solo ora che lo scrittore friulano ha esagerato: il suo noto temperamento fumantino, infatti, non era mai stato considerato un impedimento ed anzi si è progressivamente rivelato un aspetto funzionale al programma. In riferimento a quanto accaduto martedì scorso in diretta, la Rai ha aggiunto: “Nel corso della ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 settembre 2020) Mauro, BiancaLa sfuriata di Maurocontro Bianca, con tanto di offesa a quest’ultima (“Stia zitta, gallina!“), è arrivata ai piani alti di Viale Mazzini. In una nota, la direzione di Rai3 e la Rai nel suo complesso hanno presentato “le proprieal pubblico di Cartabianca e in special modo a quello femminile“. Una reazione severa, che potrebbe avere strascichi, e che tuttavia arriva solo ora che lo scrittore friulano ha esagerato: il suo noto temperamento fumantino, infatti, non era mai stato considerato un impedimento ed anzi si è progressivamente rivelato un aspetto funzionale al programma. In riferimento a quanto accaduto martedì scorso in diretta, la Rai ha aggiunto: “Nel corso...

