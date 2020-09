L’italiano medio passa 47 anni della sua vita davanti a uno schermo (Di giovedì 24 settembre 2020) Un sondaggio su 2000 nostri concittadini rivela che più di 6235 ore all'anno vengono passate davanti a dispositivi come telefoni, computer e televisioni Leggi su repubblica (Di giovedì 24 settembre 2020) Un sondaggio su 2000 nostri concittadini rivela che più di 6235 ore all'anno vengonotea dispositivi come telefoni, computer e televisioni

marilenagas : @Acidelius No non eri sveglio stavi ancora sognando. L'italiano medio è recidivo, basti pensare che grazie al movim… - TheFallenGiant : Magari il POTENTISSIMO kabak, magari, ma dato che l'italiano interista medio va a nomi ripetuti in tv o nel miglior… - Mauri71o : @Trinacria_____ Se è lota è l'italiano medio! - MatteoBussola : RT @ColpogobboYtube: LA GAZZETTA: #Suarez e l'esame farsa: #Paratici nelle telefonate! Entri nell'articolo e leggi: Il dirigente bianconero… - lauzi_marco : @cabula_federico @gflamacchia @lageloni Questo è l'Italiano medio che va a votare. Non importa giovane o anziano, p… -

Ultime Notizie dalla rete : L’italiano medio Gli autori delle grandi hit scelgono Soundreef Fortune Italia