iPhone, quattro app che scaricano la batteria da cancellare subito

Gli utenti di iPhone vengono avvertiti di quattro app pericolose che potrebbero esaurire la durata della batteria con adware irritanti. Gli esperti di Avast consigliano di eliminare le app insieme ad altri tre autori di reati simili individuati su Google Play Store. Tutte le app affermano di fornire una forma di intrattenimento, includendo giochi, un downloader di musica e sfondi per smartphone. Le app contengono per anche un malware chiamato HiddenAds. È un adware che bombarda il tuo telefono con pubblicità e può scaricare la batteria.

iPhone, ecco le app a cui prestare attenzione e da eliminare: elenco completo

Ecco le app che ci viene avvisato di eliminare:
Shock My Friends – Satuna
666 Time
ThemeZone – Live Wallpapers
Shock my friend tap roulette v

