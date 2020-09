Ibrahimovic positivo al Coronavirus

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’attaccante del Milan Zlatanè risultatoal. La positività è venuta fuori dopo l’ultimo giro di tamponi deciso dopo che mercoledì Duarte era risultato ammalato. Stasera nel preliminare di Europa League non ci sarà lo svedese ma contro il Bodo-Glimt giocherà il giovane Colombo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli Bodø Glimt (4-3-3): Haikin; Stampsted, Loden, Hoib ...Se siamo tutti uniti credo che possa essere una stagione positiva per noi". Protagonista dell'inizio di stagione è Zlatan Ibrahimovic, che ha realizzato tre gol in due gare ufficiali. Pioli ha ...