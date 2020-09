Grande Fratello Vip 5, Fulvio Abbate ad Adua Del Vesco: "Dimagrisci, se hai questo problema" (Di giovedì 24 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5, una nuova polemica è all'orizzonte? Dopo la squalifica di Fausto Leali per via delle frasi giudicate razziste, una nuova bomba potrebbe scoppiare nella casa di Cinecittà. Che cos'è successo? questo pomeriggio Fulvio Abbate ha consigliato alla concorrente Adua Del Vesco di "dimagrire". L'affermazione è sorta dalle parole stesse dell'attrice, che parlando ha affermato di "essere grossa". Di tutta risposta, Fulvio Abbate ha detto: Sei grossa? Dimagrisci, se hai questo problema. Parole ritenute dal popolo del web piuttosto controverse, essendo state rivolte ad una ragazza che ha sofferto per molto tempo di un disturbo alimentare come ... Leggi su blogo (Di giovedì 24 settembre 2020)Vip 5, una nuova polemica è all'orizzonte? Dopo la squalifica di Fausto Leali per via delle frasi giudicate razziste, una nuova bomba potrebbe scoppiare nella casa di Cinecittà. Che cos'è successo?pomeriggioha consigliato alla concorrenteDeldi "dimagrire". L'affermazione è sorta dalle parole stesse dell'attrice, che parlando ha affermato di "essere grossa". Di tutta risposta,ha detto: Sei grossa?, se hai. Parole ritenute dal popolo del web piuttosto controverse, essendo state rivolte ad una ragazza che ha sofferto per molto tempo di un disturbo alimentare come ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - you_madhatter : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): il mondo stupendo di Cristiano Malgioglio #GFVIP - TRASHPERSON18 : Grande Fratello VIP 2 (2017): il mondo stupendo di Cristiano Malgioglio #GFVIP - beatricemarsili : RT @asiastanaccount: Grande Fratello abbiamo una richiesta per te: Potete mettere per almeno 5 giorni Adua e Massimiliano in tugurio? Senn… -