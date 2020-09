Germania | indice IFO settembre sotto attese

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Migliorano le condizioni economiche in, segnalate dall’IFO di. Secondo i dati diffusi dall’IFO Institute, l’omonimo indicatore si è attestato a 93,4 punti dai 92,5 di agosto (dato rivisto da 92,6) risultando tuttavia leggermente al didel consensus che stimava una salita fino a 93,8 punti. Migliora anche l’sulle condizioni attuali, che si posiziona a 89,2 punti dagli 87,9 punti precedenti, risultando anche in questo casogli 89,5 punti attesi dagli analisti. In salita inoltre ilrelativo alle aspettative, che si porta fino a 97,7 punti dai 97,2 precedenti, contro i 98 punti stimati dal mercato.

Lukyluke311 : #Germania l'indice delle banche tedesche è sceso di un ulteriore 10% negli ultimi 3 giorni di negoziazione, accusan… - gaffinosim : '#Germania #PMI - Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero' - _COVIT__19_ : E' uscito uno studio che assegna un indice delle capacita' previste di recupero economico,la Germania supera la… - _COVIT__19_ : @Corriere E' uscito uno studio che assegna un indice delle capacita' previste di recupero economico,la Germania sup… - NikuraTw : IMPRESE. GLOBAL ATTRACTIVENESS INDEX: ITALIA AL 18° POSTO. L’indice mappa 144 economie del mondo per definire la “… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania indice

''Sulla base dei prezzi correnti del petrolio e dei relativi contratti future, e tenendo conto della riduzione temporanea dell'Iva in Germania, e' probabile che l'inflazione complessiva rimarra' negat ...Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende solleci ...