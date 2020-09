DOOM Eternal si aggiunge a Xbox Game Pass

(Di giovedì 24 settembre 2020) Microsoft ha annunciato che lo sparatuttosarà il primo dei titoli ZeniMax a essere aggiunto nell’Fra circa una settimana, i giocatoriOne che sono iscritti apotranno divertirsi a dilaniare demoni in. Per quanto riguarda i giocatori PC, dovranno aspettare ancora qualche mese. Purtroppo, si sa solo che arriverà verso la fine del 2020.suarriverà su, dopo così tanti rumor, Microsoft ha ...

