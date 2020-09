Disney + o - (Di giovedì 24 settembre 2020) Disney + Esattamente sei mesi fa, il 24 marzo 2020, Disney + debuttava in Italia con un carico notevole di aspettative: un marchio famoso, uno stile preciso, un catalogo ricco e variegato e un target ben delineato facevano sperare che il nuovo servizio di streaming non le avrebbe deluse. A distanza di sei mesi, però, qualcosa non torna, e c’è ancora un po’ di strada da fare per far sì che l’abbonato pagante, che sborsa 6.99 euro al mese o 69.99 per l’abbonamento annuale, possa ritenersi soddisfatto. Innanzitutto, il catalogo mostra più di una pecca e alcuni buchi inattesi. Tra gli immancabili classici, gli eroi della Marvel e la saga di Star Wars, mancano alcuni cartoon collegati a pellicole importanti; per citarne alcuni: Aladdin, Buzz Lightear da Comando Stellare e Le Nuove Avventure di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 settembre 2020)+ Esattamente sei mesi fa, il 24 marzo 2020,+ debuttava in Italia con un carico notevole di aspettative: un marchio famoso, uno stile preciso, un catalogo ricco e variegato e un target ben delineato facevano sperare che il nuovo servizio di streaming non le avrebbe deluse. A distanza di sei mesi, però, qualcosa non torna, e c’è ancora un po’ di strada da fare per far sì che l’abbonato pagante, che sborsa 6.99 euro al mese o 69.99 per l’abbonamento annuale, possa ritenersi soddisfatto. Innanzitutto, il catalogo mostra più di una pecca e alcuni buchi inattesi. Tra gli immancabili classici, gli eroi della Marvel e la saga di Star Wars, mancano alcuni cartoon collegati a pellicole importanti; per citarne alcuni: Aladdin, Buzz Lightear da Comando Stellare e Le Nuove Avventure di ...

Quando nell’estate 2002 la testata Disney PK, dedicata all’incarnazione più supereroistica di Paperinik, decise da un mese con l’altro di fare tabula rasa della continuity e di ripartire da zero con n ...

La Società Segreta dei Principi Minori, i nuovi X-Men del mondo Disney

La Società Segreta dei Principi Minori debutta venerdì 25 settembre su Disney+, inaugurando una nuova era rispetto a quello che fino ad oggi è stato l’evento inaugurale della stagione per la Casa di T ...

