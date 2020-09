Denver-Lakers in tv | data | orario | canale e diretta streaming gara-4 Playoff Nba 2020

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il match traNuggets e Los Angeles, valido per-4 del testa a testa inerente aiNba. I gialloviola vorranno chiudere la pratica e spingeranno sull’asse James-Davis, mentre gli avversari proveranno a brillare sulle spalle della stella Jokic. La sfida andrà in scena venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 03.00 italiane:televisiva offerta da Sky Sport Nba (canali 206 e 245), con annesso livesulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-partita.