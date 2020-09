Conte: “No ad un nuovo lockdown, possibili chiusure mirate se necessarie” (Di giovedì 24 settembre 2020) No al lockdown, sì a possibili chiusure mirate. Il premier Conte allontana così lo spauracchio di nuove restrizioni collettive, aprendo invece a misure circoscritte qualora ce ne fosse bisogno. Lo ha confermato in un’intervista a La Stampa: “Allo stato attuale escludo la possibilità di un generale lockdown, potrebbero esserci – se necessarie – chiusure ben mirate”, ha assicurato. “Posso garantire che abbiamo sempre fatto il massimo e agito in scienza e coscienza – ha aggiunto il premier – secondo il principio di massima precauzione e proporzionalità, mettendo al primo posto la salute dei cittadini. Oggi la situazione in Italia è sicuramente migliore ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 settembre 2020) No al, sì a. Il premierallontana così lo spauracchio di nuove restrizioni collettive, aprendo invece a misure circoscritte qualora ce ne fosse bisogno. Lo ha confermato in un’intervista a La Stampa: “Allo stato attuale escludo latà di un generale, potrebbero esserci – se necessarie –ben”, ha assicurato. “Posso garantire che abbiamo sempre fatto il massimo e agito in scienza e coscienza – ha aggiunto il premier – secondo il principio di massima precauzione e proporzionalità, mettendo al primo posto la salute dei cittadini. Oggi la situazione in Italia è sicuramente migliore ...

