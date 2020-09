Candreva ai saluti: «Ho cercato di ripagare in campo l’affetto dei tifosi dell’Inter» (Di giovedì 24 settembre 2020) Antonio Candreva ha salutato l’Inter e tutti i tifosi con un messaggio social: le parole dell’esterno nerazzurro Antonio Candreva ha salutato l’Inter e tutti i tifosi nerazzurri con un messaggio social. «Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni…ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo» View this post on Instagram Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni…ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Antonioha salutato l’Inter e tutti icon un messaggio social: le parole dell’esterno nerazzurro Antonioha salutato l’Inter e tutti inerazzurri con un messaggio social. «Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie aiper tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni…hodi ricambiarli in, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo» View this post on Instagram Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie aiper tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni…hodi ricambiarli in, sempre, fino ...

sportface2016 : #Calciomercato #Inter Saluti finali per #Candreva su Instagram (FOTO) - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Anche Candreva ai saluti: 'Ho dato fino all'ultima goccia di sudore per l'Inter. Grazie' - - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Anche Candreva ai saluti: 'Ho dato fino all'ultima goccia di sudore per l'Inter. Grazie' - - fcin1908it : Anche Candreva ai saluti: 'Ho dato fino all'ultima goccia di sudore per l'Inter. Grazie' - - Stefano6813 : @AlfredoPedulla Buonasera Sig Pedullà, secondo lei ci sono le bSi concrete che Candreva accetti la proposta della Samp? Grazie saluti. -