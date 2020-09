BCE | ‘Forte recupero dell’economia’

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nel nuovo bollettino la Bce registra un fortedell’economia, anche se non completo”. Buone notizie per quanto riguarda le stime del Pil. Nel suo bollettino, la Bce evidenzia come i dati a disposizioni indichino una ripresa dell’economi, undopo il collasso causato dall’emergenza coronavirus. La Bce registra un ‘forte, anche se non completo, dell’economia’ La Bce registra quindi “un forte, anche se non completo,dell’economia, sostanzialmente in linea con quanto ci si attendeva, benché il livello dell’attività rimanga ben al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia di coronavirus“. Quindi ilc’è ed inizia a vedersi nei dati a disposizione, ma si ...