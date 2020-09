“Basta!” | Elisabetta Gregoraci “interrompe” l’approccio di Pierpaolo Pretelli VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 24 settembre 2020) Primi tentativi di abbordaggio per. Nella notte, complice l’atmosfera più silenziosa e soft, l’ex Velino di Striscia la Notizia si è visibilmente avvicinato ad, facendole delle coccole esplicite prima di addormentarsi.manda via: prime “manovre” di avvicinamento Su Twitter i fan stanno già incominciando a sognare in... L'articolo “Basta!”,“interrompe” l’approccio di) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.