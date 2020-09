Allenatore UEFA 2019-2020: Gasperini batte Zidane e Guardiola, ma non è sul podio (Di giovedì 24 settembre 2020) Jurgen Klopp, Hansi Flick e Julian Nagelsmann: sono loro i tre finalisti scelti dalla UEFA per l’ambito scettro del miglior Allenatore dell’anno della stagione 2019-2020. I manager di Liverpool, Bayern Monaco e Lipsia si giocano la vittoria che verrà annunciata il prossimo 1° ottobre. Rese note, al contempo, le posizioni dalla decima alla quarta. Spiccano i nomi degli italiani Antonio Conte (10°) e Gian Piero Gasperini (5°). Il tecnico dell’Atalanta si lascia alle spalle gente come Guardiola e Zidane. Di seguito la classifica. 4°: Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) – 76 voti5°: Gian Piero Gasperini (Atalanta) – 68 voti6°: Julen Lopetegui (Sevilla) – 57 voti7°: Rudi Garcia ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Jurgen Klopp, Hansi Flick e Julian Nagelsmann: sono loro i tre finalisti scelti dallaper l’ambito scettro del migliordell’anno della stagione. I manager di Liverpool, Bayern Monaco e Lipsia si giocano la vittoria che verrà annunciata il prossimo 1° ottobre. Rese note, al contempo, le posizioni dalla decima alla quarta. Spiccano i nomi degli italiani Antonio Conte (10°) e Gian Piero(5°). Il tecnico dell’Atalanta si lascia alle spalle gente come. Di seguito la classifica. 4°: Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) – 76 voti5°: Gian Piero(Atalanta) – 68 voti6°: Julen Lopetegui (Sevilla) – 57 voti7°: Rudi Garcia ...

