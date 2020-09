A Napoli sequestro di oltre 36 milioni a imprenditore vicino alla camorra (Di giovedì 24 settembre 2020) NAPOLI – I finanzieri dei nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Bologna e Napoli hanno eseguito, tra la Campania e il Lazio, precisamente nelle province di Napoli, Caserta e Latina, un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 36 milioni di euro riconducibile a Antimo Morlando, imprenditore nel settore edile e personaggio di spicco di organizzazioni criminali attive sul territorio. Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) NAPOLI – I finanzieri dei nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Bologna e Napoli hanno eseguito, tra la Campania e il Lazio, precisamente nelle province di Napoli, Caserta e Latina, un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 36 milioni di euro riconducibile a Antimo Morlando, imprenditore nel settore edile e personaggio di spicco di organizzazioni criminali attive sul territorio.

