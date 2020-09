Zelig C-LAB sbarca su Comedy Central | ecco quando

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 23 settembre 2020)C-LAB sarà il programma di punta del palinsesto autunnale di. Il ritorno in Tv della comicità di, vedrà la messa in onda di dieci puntate condotte dai veterani Davide Paniate e Federico Basso. Una formula rinnovata per il programma che, negli anni scorsi, ha visto il suo maggior successo con la messa in onda su Canale 5. Questa volta si punterà sulla scoperta di nuovi talenti comici nello storico teatro milanese di Viale Monza.C-LAB, 10 serate a partire da novembre suBuona notizia per tutti gli appassionati di. Il programma, in una formula rivisitata, tornerà a novembre sugli schermi di(canale 128 di Sky). ...