Violenta ondata di maltempo in Puglia | muro crolla ad Altamura | strade e case devastate

I vigili del fuoco e i vigili urbani di Altamura (Bari) hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza strade e abitazioni devastate dal violento temporale di ieri pomeriggio. Una famiglia, rimasta bloccata in casa nella zona del Santuario del Buoncammino, è stata messa in salvo grazie all'intervento di un elicottero, diverse strade sono state transennate e in via Golgota è crollato un muro: i detriti hanno invaso la strada e distrutto diverse automobili. I vigili del fuoco hanno svuotato molti garage e cantine con le idrovore. Per diverse ore una vasta parte della cittadina è rimasta priva di elettricità.

La violenta ondata di maltempo ha portato al guasto della linea elettrica nella stazione di Milano Centrale, a strade invase dall'acqua e persone bloccate in auto nel bolognese. Mentre una forte ...

Il sindaco: "Sembrava una tromba d'aria" L'ondata di maltempo che oggi 22 settembre ... c'è stata questa bomba d'acqua con grandine violentissima, sembrava ci fosse una tromba d'aria che ci ...

Il sindaco: "Sembrava una tromba d'aria" L'ondata di maltempo che oggi 22 settembre ... c'è stata questa bomba d'acqua con grandine violentissima, sembrava ci fosse una tromba d'aria che ci ...