Ufficiale: Spezia, dal Milan arriva Tommaso Pobega (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo Spezia, attraverso una nota sul proprio sito Ufficiale, ha reso noto l’arrivo di Pobega, reduce da una grande stagione in Serie B con il Pordenone, in prestito dal Milan. Questa la nota: “Tommaso Pobega è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il centrocampista friulano arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione dall’A.C. Milan.” Foto: sito Ufficiale Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo, attraverso una nota sul proprio sito, ha reso noto l’arrivo di, reduce da una grande stagione in Serie B con il Pordenone, in prestito dal. Questa la nota: “è un nuovo calciatore delloCalcio. Il centrocampista friulanoa titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione dall’A.C..” Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - DiMarzio : #Spezia | Ufficiale l'acquisto di #Pobega dal #Milan - milansette : A.C. MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Pobega in prestito allo Spezia con opzione e controopzione - Fefinho83 : RT @NonEvoluto: Uscito ora il comunicato del #Milan su #Pobega allo #Spezia. Scelta la formula dell'opzione e contro opzione, giusta in ott… - ndl00 : Ufficiale, il #Milan cede #Pobega allo #Spezia in prestito con diritto di riscatto e controriscatto! -