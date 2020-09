Truffa sul web, Guardia di Finanza oscura 58 siti illegali e 18 canali Telegram (Di mercoledì 23 settembre 2020) Maxioperazione della Guardia di Finanza di Gorizia contro la pirateria web. Su ordine del giudice per le indagini preliminari sono stati oscurati 58 siti web, oltre 250 domini e 18 canali Telegram che, con un traffico di oltre 80 milioni di accessi annuali, rappresentano il 90% della pirateria audiovisiva ed editoriale presente in Italia. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 settembre 2020) Maxioperazione delladidi Gorizia contro la pirateria web. Su ordine del giudice per le indagini preliminari sono statiti 58web, oltre 250 domini e 18che, con un traffico di oltre 80 milioni di accessi annuali, rappresentano il 90% della pirateria audiovisiva ed editoriale presente in Italia.

Oltre 250 operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, stanno dando esecuzione a 51 misure cautelari pers ...

Esame Suarez, il legale della Juventus al dg dell'Università: "Vi porteremo altri stranieri"

“Vi porteremo altri stranieri”. È quanto detto dall’avvocatessa Maria Turco che lavora nello studio di Luigi Chiappero, da sempre legale del club bianconero, al dg dell’università per stranieri di Per ...

