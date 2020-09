Thiago Alcantara rivela: “Torres mi ha detto di non toccare la scritta This is Anfield senza prima aver vinto qualcosa col Liverpool” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ha già conquistato tutti a Liverpool fin dai primi minuti giocatori in campionato contro il Chelsea, ma Thiago Alcantara deve ancora entrare nel cuore dei fan e guadagnarsi, in un certo senso, il diritto di potersi definire un Reds. Almeno secondo Fernando Torres che, a detta dello stesso centrocampista, gli ha dato un consiglio molto particolare...Thiago Alcantara e la scritta "This is Alfield"caption id="attachment 1024735" align="alignnone" width="718" Thiago Alcantara (getty images)/captionParlando ai canali ufficiali del Liverpool, come riportano il Mirror e la BBC, Thiago Alcantara ha rivelato il consiglio del grande ex attaccante Reds Fernando Torres. Curiosamente riguarda la famosa ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ha già conquistato tutti a Liverpool fin dai primi minuti giocatori in campionato contro il Chelsea, madeve ancora entrare nel cuore dei fan e guadagnarsi, in un certo senso, il diritto di potersi definire un Reds. Almeno secondo Fernando Torres che, a detta dello stesso centrocampista, gli ha dato un consiglio molto particolare...e lais Alfield"caption id="attachment 1024735" align="alignnone" width="718"(getty images)/captionParlando ai canali ufficiali del Liverpool, come riportano il Mirror e la BBC,hato il consiglio del grande ex attaccante Reds Fernando Torres. Curiosamente riguarda la famosa ...

