Tamponi e test a tappeto a Crema: pochi i casi di positività al virus (Di mercoledì 23 settembre 2020) Crema, Cremona,, 23 settembre 2020 - Tamponi e test a tappeto nella provincia di Cremona, sia per il personale docente, sia per gli altri, con risultati soddisfacenti, dato il basso numero di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 settembre 2020), Cremona,, 23 settembre 2020 -nella provincia di Cremona, sia per il personale docente, sia per gli altri, con risultati soddisfacenti, dato il basso numero di ...

RegioneER : Coronavirus, l'aggiornamento: ??quasi 9.800 tamponi ??56 nuovi casi positivi ??di cui 20 asintomatici da controlli re… - LauraL07620640 : RT @QAin51404808: @Giandom84354994 Insistiamo per il sierologico o altri test diagnostici più affidabili perché ci sono (parola del nostro… - mary742557 : @piersileri La prego Dott. Sileri, presto i test rapidi per tutti, mia figlia di tre anni per raffreddore ha già fa… - stedelto : Lunedì 387 tamponi in Pediatria a Padova ! Test rapidi indispensabili al più presto! @zaiapresidente… - ILupobianco : @lelets @AGBonagura84 @StefanoSamma7 @Ruffino_Lorenzo Esattamente Italia e Germania hanno stesso numero di tamponi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi test Tamponi e test a tappeto a Crema: pochi i casi di positività al virus IL GIORNO Contagi, chiusa una sezione al nido comunale

TORINO. Nuovi casi di Covid a scuola e due classi costrette a casa in attesa di accertamenti. Ieri mattina il Servizio prevenzione dell’Asl ha comunicato alla responsabile del nido comunale di via Cop ...

Coronavirus, in provincia di Varese 6 nuovi contagi. In Lombardia 182 casi e 2 vittime

I dati della giornata. – i tamponi effettuati: 14.808, totale complessivo: 1.968.107. – i nuovi casi positivi: 182 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 21 a seguito di test sierologico). – i guariti/dim ...

TORINO. Nuovi casi di Covid a scuola e due classi costrette a casa in attesa di accertamenti. Ieri mattina il Servizio prevenzione dell’Asl ha comunicato alla responsabile del nido comunale di via Cop ...I dati della giornata. – i tamponi effettuati: 14.808, totale complessivo: 1.968.107. – i nuovi casi positivi: 182 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 21 a seguito di test sierologico). – i guariti/dim ...