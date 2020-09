"Suarez bisogna farlo passare" La procura Figc apre un'inchiesta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il caso di Luis Suarez continua a tenere banco. Le indagini della Gdf hanno fatto emergere delle intercettazioni telefoniche che lasciano poco spazio ai dubbi, nonostante il calciatore uruguaiano non fosse preparato "Non spiccica na parola", l'intento era quello di farlo passare perchè "guadagna 10 milioni all'anno". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il caso di Luiscontinua a tenere banco. Le indagini della Gdf hanno fatto emergere delle intercettazioni telefoniche che lasciano poco spazio ai dubbi, nonostante il calciatore uruguaiano non fosse preparato "Non spiccica na parola", l'intento era quello diperchè "guadagna 10 milioni all'anno". Segui su affaritaliani.it

