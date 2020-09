“Spero che a tua madre piaccia essere bruciata viva” Incendia casa e muoiono bambini (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tragedia della gelosia. Una donna convinta di essere tradita dal fidanzato, ha Incendiato la casa della madre di lui causando la morte anche di bambini. la casa Incendiata, fonte web u.s.a.Una morte orribile, tra le fiamme appiccate da una ragazza di 21 anni, per gelosia: secondo lei il fidanzato la tradiva e la giovane si è vendicata nel modo più atroce possibile. Ha ucciso la madre di lui ma anche due bambini piccoli, i nipoti, che erano in casa con lei. Tutto distrutto, non è rimasto nulla di quella casa nel Michigan. Il fuoco si è portato via ogni cosa, comprese tre vite innocenti che nulla avevano a che fare con la pazzia della 21enne omicida. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tragedia della gelosia. Una donna convinta ditradita dal fidanzato, hato ladelladi lui causando la morte anche di. lata, fonte web u.s.a.Una morte orribile, tra le fiamme appiccate da una ragazza di 21 anni, per gelosia: secondo lei il fidanzato la tradiva e la giovane si è vendicata nel modo più atroce possibile. Ha ucciso ladi lui ma anche duepiccoli, i nipoti, che erano incon lei. Tutto distrutto, non è rimasto nulla di quellanel Michigan. Il fuoco si è portato via ogni cosa, comprese tre vite innocenti che nulla avevano a che fare con la pazzia della 21enne omicida. ...

