"Speriamo non mi bruci il c...": la Incontrada scherza (forse) - (Di mercoledì 23 settembre 2020) Novella Toloni Sul set della commedia "Ostaggi" l'attrice spagnola scherza e ride tra un ciak e l'altro e con le costumiste, che le stirano i vestiti addosso, non è riuscita a trattenersi Prima il "ruttino", poi il lato b che rischia di andare a fuoco. Vanessa Incontrada sui social network regala "perle" una dietro l'altra e sul suo ultimo set cinematografico dà spettacolo. I fuori onda e i backstage dei film offrono spesso momenti divertenti e goliardici e la bella spagnola ci mette del suo. Il clima che si crea sul set tra attori e maestranze è in grado di regalare gag e siparietti tutti da ridere e l'ultimo ha visto protagonista Vanessa Incontrada. Sul set del suo nuovo film - in cui l'attrice è co-protagonista insieme a Francesco Pannofino - la Incontrada ha regalato una ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Novella Toloni Sul set della commedia "Ostaggi" l'attrice spagnolae ride tra un ciak e l'altro e con le costumiste, che le stirano i vestiti addosso, non è riuscita a trattenersi Prima il "ruttino", poi il lato b che rischia di andare a fuoco. Vanessasui social network regala "perle" una dietro l'altra e sul suo ultimo set cinematografico dà spettacolo. I fuori onda e i backstage dei film offrono spesso momenti divertenti e goliardici e la bella spagnola ci mette del suo. Il clima che si crea sul set tra attori e maestranze è in grado di regalare gag e siparietti tutti da ridere e l'ultimo ha visto protagonista Vanessa. Sul set del suo nuovo film - in cui l'attrice è co-protagonista insieme a Francesco Pannofino - laha regalato una ...

myrtamerlino : Dicevano capienza sui bus all'80% non al 140%!!! Il passo dall''andrà tutto bene' a 'io speriamo che me la cavo' è… - CarloCalenda : Davvero?! Non ne avevo mai con incontrato uno. Degli elettori di Pappalardo intendo. Ma ogni giorno nasce una nuova… - 6000sardine : #Bielorussia, il #Parlamentoeuropeo non riconosce #Lukashenko e chiede nuove elezioni, condannando gli atti graviss… - laratotherescue : Che bello finalmente su Pocket Camp si possono mandare i regali ?????? speriamo che sia per sempre e non solo per questo periodo ?? - darionebrio : @Conrad_MI @DiMarzio Speriamo di non rovinare tutto con balotelli -

Ultime Notizie dalla rete : Speriamo non "Speriamo non mi bruci il c...": la Incontrada scherza (forse) ilGiornale.it Dovizioso rilancia: “Per giocarci il titolo non possiamo perdere tempo”

Andrea Dovizioso suona la carica alla sua Ducati: bisogna migliorare fin dal Gran Premio di Catalogna per non perdere il treno del Mondiale MotoGP 2020 L’obiettivo è uno solo: il riscatto. La Ducati d ...

Suarez e l'esame "facile", figurina all'italiana

La prima figurina di Luis Suarez all’italiana, precocemente strappata via dall’album perché alla fine l’affare con la Juventus non si è concluso, è un figurone di palta da 10 milioni di euro per lui e ...

Andrea Dovizioso suona la carica alla sua Ducati: bisogna migliorare fin dal Gran Premio di Catalogna per non perdere il treno del Mondiale MotoGP 2020 L’obiettivo è uno solo: il riscatto. La Ducati d ...La prima figurina di Luis Suarez all’italiana, precocemente strappata via dall’album perché alla fine l’affare con la Juventus non si è concluso, è un figurone di palta da 10 milioni di euro per lui e ...