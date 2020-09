Slittamento Riapertura Scuola | a Salerno Attività Didattiche dal 28 Settembre

Ultime Notizie dalla rete : Slittamento Riapertura

Liguria - "I dati confermano un andamento sempre più preoccupante dei nuovi contagi in Liguria che nella giornata di ieri ha visto 105 nuovi positivi. Il tasso dei contagi in rapporto alla popolazione ...Pescara.“Dopo lo slittamento dell’avvio dell’anno scolastico rispetto al calendario nazionale, domani gli studenti abruzzesi tornano in classe. E lo fanno a sei mesi dalla chiusura di marzo determina ...