Sileri chiede di riaprire gli stadi | gradualmente e con regole precise

(Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - "Io sono favorevole alla riapertura deglinon a capienza massima, certo. Peròloo con delle, in maniera graduale, secondo me è auspicabile e anche necessario. Anche questo è ritorno alla normalità". Così il viceministro della Salute, Pierpaolo, ospite ieri sera di 'Porta a porta'. "Abbiamo riaperto in sicurezza le scuole, abbiamo votato in sicurezza, ora possiamo cominciare anche con le attività ludiche,in sicurezza pure lì" ha concluso.

In questo momento, quando qualcuno mi chiede come mai siamo messi molto meglio di altri ... In Spagna, invece, la Catalogna ha deciso di ridurre la quarantena a dicei giorni. Sileri: attenzione a ...