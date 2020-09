Sfrecciano sulla Siena-Bettolle a 170 all'ora (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il limite è 110 all'ora sulla Siena-Bettolle . Ma l'automobilista sfrecciava a 170. Pizzicato e multato dalla Stradale. In due casi gli uomini al volante parlavano in modo disinvolto al cellulare. ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il limite è 110 all'ora. Ma l'automobilista sfrecciava a 170. Pizzicato e multato dalla Stradale. In due casi gli uomini al volante parlavano in modo disinvolto al cellulare. ...

ManuSsn : @Roma ma quale mobilità per tutti.Ieri la @PLRomaCapitale fermava i ciclisti a Ponte Marconi dir. EUR invitandoli a… - benji1986CV : @virginiaraggi Marciapiede Cinecittà/Anagnina su via Tuscolana oramai è una foresta...i pedoni sono costretti a cam… - PietroOcchipin3 : - i tombini vengono scoperchiati per prelevare acqua - i bisogni li fanno nel prato, anche quello vicino alle case… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfrecciano sulla Sfrecciano sulla Siena-Bettolle a 170 all’ora LA NAZIONE Sfrecciano sulla Siena-Bettolle a 170 all’ora

Siena, 23 settembre 2020 - Il limite è 110 all’ora sulla Siena-Bettolle. Ma l’automobilista sfrecciava a 170. Pizzicato e multato dalla Stradale. In due casi gli uomini al volante parlavano in modo di ...

Dagli automobilisti lamentele all’Anas per l’alto numero di Tir sulla Statale 28

«Passano a tutte le ore del giorno e il rischio di essere coinvolti in un incidente è altissimo». Fioccano lamentele tra gli automobilisti che si spostano lungo la strada statale 28 del Colle di Nava.

Siena, 23 settembre 2020 - Il limite è 110 all’ora sulla Siena-Bettolle. Ma l’automobilista sfrecciava a 170. Pizzicato e multato dalla Stradale. In due casi gli uomini al volante parlavano in modo di ...«Passano a tutte le ore del giorno e il rischio di essere coinvolti in un incidente è altissimo». Fioccano lamentele tra gli automobilisti che si spostano lungo la strada statale 28 del Colle di Nava.