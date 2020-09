Serena Grandi: Condannata a Due Anni di Prigione! (Di mercoledì 23 settembre 2020) Guai in vista per Serena Grandi: l’attrice de La Grande Bellezza è stata Condannata a due Anni di prigione dal Tribunale di Rimini! Ecco cos’è successo e perché Serena Grandi, dalle stelle, si è ritrovata nelle stalle. Era da un po’ di tempo che non avevamo notizie di Serena Grandi, tanto che ci stavamo chiedendo che fine avesse fatto l’attrice de La Grande Bellezza. Ebbene, sono arrivate le news tanto attese, ma purtroppo non sono buone: la Grandi, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, è stata Condannata a due Anni di prigione dal Tribunale di Rimini! Un epilogo davvero inglorioso per quella che, negli Anni Ottanta, ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) Guai in vista per: l’attrice de La Grande Bellezza è stataa duedi prigione dal Tribunale di Rimini! Ecco cos’è successo e perché, dalle stelle, si è ritrovata nelle stalle. Era da un po’ di tempo che non avevamo notizie di, tanto che ci stavamo chiedendo che fine avesse fatto l’attrice de La Grande Bellezza. Ebbene, sono arrivate le news tanto attese, ma purtroppo non sono buone: la, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, è stataa duedi prigione dal Tribunale di Rimini! Un epilogo davvero inglorioso per quella che, negliOttanta, ...

