Serena Grandi condannata a due anni di carcere per bancarotta (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'attrice è ritenuta colpevole del fallimento del suo ristorante a Rimini Guai per Serena Grandi. L'attrice, ex concorrente del "GF VIP" è stata condannata, con l'accusa di bancarotta a due anni e due mesi di carcere, rea di aver provocato il fallimento del suo ristorante "La locanda di Miranda", aperta a Borgo San Giuliano di Rimini. La Grandi era accusate di gravi mancanze e errori nella contabilità del ristorante, chiamato come il suo personaggio interpretato nel film di Tinto Brass. Secondo le indagini l'attrice sarebbe stata colpevole non solo di non aver tenuto la contabilità ma anche di aver distratto parte dei beni strumentali impiegati presso lo stesso ristorante.

