Mazzata alla pirateria online, sequestrati 58 siti web e 18 canali Telegram (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - La Guardia di Finanza di Gorizia ha posto sotto sequestro preventivo 58 siti web illegali e 18 canali Telegram che, attraverso 80 milioni di accessi annuali, è stato calcolato rappresentino circa il 90% della pirateria audiovisiva ed editoriale in Italia. Con l'operazione 'Evil web', che ha portato a quattro denunce, gli inquirenti hanno focalizzato l'attenzione sia sul mondo della pirateria, sia sul sistema illegale delle cosiddette Iptv. Le indagini partite in Friuli Venezia Giulia nei confronti di una persona che si nascondeva col nickname Diabolik, si sono estese prima in Puglia ed Emilia Romagna e poi all'estero (Germania, Olanda e Stati Uniti). I quattro denunciati - oltre a Diabolik, altri tre che si facevano chiamare Doc, Spongebob e Webflix - secondo le Fiamme ...

