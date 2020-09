' Maddie McCann è morta' | un pm tedesco parla di prove sul decesso della bimba

ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: Maddie McCann: Secondo le testate Ndr e Bild, la procura di Braunschweig indaga su possibile altra vittima di Brueckne… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Maddie McCann: Secondo le testate Ndr e Bild, la procura di Braunschweig indaga su possibile altra vittima di Brueckne… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Maddie McCann: Secondo le testate Ndr e Bild, la procura di Braunschweig indaga su possibile altra vittima di Brueckne… - TazioTassini : RT @chilhavistorai3: Maddie McCann: Secondo le testate Ndr e Bild, la procura di Braunschweig indaga su possibile altra vittima di Brueckne… - 007Vincentxxx : RT @chilhavistorai3: Maddie McCann: Secondo le testate Ndr e Bild, la procura di Braunschweig indaga su possibile altra vittima di Brueckne… -

Ultime Notizie dalla rete : Maddie McCann

Sul caso di Maddie McCann arrivano le parole di un pubblico ministero tedesco che coordina il caso in Germania, in merito alla sparizione della bambina di nazionalità inglese avvenuto tempo fa. Il ...Maddie McCann, ci sarebbero le proive della ragazza scomparsa durante una vacanza in Portogallo del 2007. In un'intervista all'emittente portoghese RTP, il pubblico ministero Hans Christian Wolters ha ...