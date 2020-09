Il prof. Caudano e la «non voglia» di Torino-Atalanta. Poi un biglietto improvviso cambia tutto

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Lunedì di cielo bigio, di un color cenere che fa sembrare settembre molto più l’anticamera dell’autunno che non l’ultima, benedetta stanza dell’estate. L’non ha giocato, sicché ha privato ilessordella gioia che vive a ogni vittoria, e ...

L’Atalanta non ha giocato, sicché ha privato il professor Caudano della gioia che vive a ogni vittoria, e lo ha però anche tenuto al riparo dalla delusione della sconfitta, evento che non ha ancora ...O zioso navigare del professor Caudano dentro le acque della rete. Sta a scuola. Attende l’inizio di una riunione di dipartimento che lo attira come una replica di Inter - Atalanta 7-1 del marzo 2017.