Grande Fratello Vip, furiosa lite con Franceska: “Non sei al ristorante!” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Grande Fratello Vip, furiosa lite con Franceska: “Non sei al ristorante!”. Stefania Orlando si è arrabbiata con la modella per quanto accaduto questo pomeriggio durante il pranzo Franceska Pepe continua a stravolgere gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip. La modella, appena è entrata, si è attirata l’antipatia di tutti gli inquilini nella casa. … L'articolo Grande Fratello Vip, furiosa lite con Franceska: “Non sei al ristorante!” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 settembre 2020)Vip,con: “Non sei al ristorante!”. Stefania Orlando si è arrabbiata con la modella per quanto accaduto questo pomeriggio durante il pranzoPepe continua a stravolgere gli equilibri nella casa delVip. La modella, appena è entrata, si è attirata l’antipatia di tutti gli inquilini nella casa. … L'articoloVip,con: “Non sei al ristorante!” proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - ivonnemagn : Ma perché inquadrano questi viscido 24/24? Grande fratello non ce ne fotte niente #GFVIP - tommyepier_ : RT @J3an_Tonic: Franceska parla da sopra a Signorini e poi dice che era perché nn riusciva a sentire l’audio e fa ancora la vittima per il… -