Gli uomini illustri che hanno abbandonato la scena per (non) essere dimenticati (Di mercoledì 23 settembre 2020) In giorni in cui verrebbe voglia di seguirne l’esempio, mi fermo a riflettere sui tanti casi di intellettuali, personaggi del cinema e dello spettacolo che per molto tempo o per sempre hanno deciso di scomparire, di non farsi più trovare, di togliersi, a volte, la vita. Un tema che appassiona sempre e su cui una fortunata trasmissione televisiva ha costruito sin dal 1989 il proprio successo, occupandosi della sparizioni di gente comune, riaprendo cold case e svolgendo così anche un meritorio servizio pubblico, spesso coronato dal buon esito delle ricerche che ne sono originate. Meno, forse, si è discusso recentemente su alcune sparizioni clamorose che hanno riguardato personaggi noti che, anche per tale elemento, ne hanno visto ingigantire la fama o diffonderne il pensiero. Una carrellata che mi ricorda il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 23 settembre 2020) In giorni in cui verrebbe voglia di seguirne l’esempio, mi fermo a riflettere sui tanti casi di intellettuali, personaggi del cinema e dello spettacolo che per molto tempo o per sempredeciso di scomparire, di non farsi più trovare, di togliersi, a volte, la vita. Un tema che appassiona sempre e su cui una fortunata trasmissione televisiva ha costruito sin dal 1989 il proprio successo, occupandosi della sparizioni di gente comune, riaprendo cold case e svolgendo così anche un meritorio servizio pubblico, spesso coronato dal buon esito delle ricerche che ne sono originate. Meno, forse, si è discusso recentemente su alcune sparizioni clamorose cheriguardato personaggi noti che, anche per tale elemento, nevisto ingigantire la fama o diffonderne il pensiero. Una carrellata che mi ricorda il ...

massimobitonci : INCREDIBILE #DEGRADOAPADOVA Secondo il Sindaco Giordani la criminalità serve, perché senza criminalità non ci sareb… - martinapennisi : «È che gli uomini non ci prendono sul serio» @ChiaraFerragni a @MSilviaSacchi su @L_Economia del @Corriere (oggi… - virginiaraggi : La @PLRomaCapitale ha un nuovo reparto in bicicletta dedicato al pattugliamento del Tevere. Le donne e gli uomini d… - LucaLucaf20 : RT @PaolaZoppiPhoto: Domani @tonylaudadio alle 10.30 sarà ospite de #ilibridelmercoledi su @RadioPropostaAO e ci racconterà #ilbludellerose… - clelialino1 : RT @katanaferraris: 'La filosofia è la musica più grande. La filosofia è musica perenne. La musica è amore di bellezza. Colui che possiede… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli uomini Gli uomini illustri che hanno abbandonato la scena per (non) essere dimenticati Linkiesta.it La droga usata per trattare il petto ed il cancro ovarico può trasformare il trattamento per carcinoma della prostata

Una droga usata per trattare il petto ed il cancro ovarico può prolungare le vite di alcuni uomini con carcinoma della prostata e dovrebbe trasformarsi in in un nuovo trattamento standard per la malat ...

Calciomercato Milan, priorità al difensore: il club deve scegliere tra Ajer e Nastasic

Maldini, Massara e gli altri uomini mercato sono al lavoro per un difensore centrale. I due nomi caldi sono quelli del ventisettenne serbo Matija Nastasic e del classe ’98 norvegese Kristoffer Ajer.

Una droga usata per trattare il petto ed il cancro ovarico può prolungare le vite di alcuni uomini con carcinoma della prostata e dovrebbe trasformarsi in in un nuovo trattamento standard per la malat ...Maldini, Massara e gli altri uomini mercato sono al lavoro per un difensore centrale. I due nomi caldi sono quelli del ventisettenne serbo Matija Nastasic e del classe ’98 norvegese Kristoffer Ajer.