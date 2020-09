Fiducia al Senato, il DL Covid è legge: salva la norma sui vertici dei servizi segreti (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Con 143 voti favorevoli, 120 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la Fiducia al Governo con l’approvazione in via definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl di conversione, con modificazioni, del DL Covid. Il provvedimento, oltre a prorogare fino al prossimo 15 ottobre lo stato di emergenza, contiene le misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio. salva quindi la norma relativa alla durata degli incarichi dei vertici dei servizi segreti, cioè i direttori delle due agenzie di intelligence (Aise e Aisi) e quello del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis). Il testo garantisce ai vertici ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Con 143 voti favorevoli, 120 contrari e nessuna astensione, ilha rinnovato laal Governo con l’approvazione in via definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl di conversione, con modificazioni, del DL. Il provvedimento, oltre a prorogare fino al prossimo 15 ottobre lo stato di emergenza, contiene le misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio.quindi larelativa alla durata degli incarichi deidei, cioè i direttori delle due agenzie di intelligence (Aise e Aisi) e quello del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis). Il testo garantisce ai...

MatteoRichetti : Come sempre si confida eccessivamente sulla capacità delle tornate elettorali di cambiare il corso della vita polit… - LegaSalvini : ?? Conte va avanti a colpi di fiducia. È l'ennesima dimostrazione che in Senato non ha più una maggioranza. Alessan… - SenatoStampa : Proroga emergenza #Covid_19. Con 143 voti favorevoli, 120 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea rinnova la fid… - SenatoStampa : Proroga emergenza #Covid_19. Sintesi seduta mercoledì #23settembre: rinnovo fiducia a Governo con approvazione defi… - Affaritaliani : Decreto Covid, Senato conferma fiducia con 143 sì, è legge -