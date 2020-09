Fausto Leali: io razzista? Andrò a cena con Balotelli e spiegherò. E sul Duce non ho inventato nulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’espulsione dal Grande Fratello non la accetta e la contesta. Ma lo fa da uomo mite quale è, rivendicando i riferimenti nelle sue canzoni alla cultura afroamericana. Fausto Leali è infatti l’autore di “Angeli negri“. La canzone parla – spiega in una intervista al Corriere della sera – di un uomo di colore che prega perché vorrebbe vedere un angelo nero. Era il 1968 e il politicamente corretto non imponeva la sua neolingua progressista e malata di ideologia. “E’ uno dei miei successi maggiori – dice oggi Fausto Leali – ai concerti l’aspettano tutti”. Intervista sul Corriere: ma è un processo al cantante Dall’intervista – che è molto schierata, assertiva, quasi la giornalista Chiara Maffioletti fosse un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’espulsione dal Grande Fratello non la accetta e la contesta. Ma lo fa da uomo mite quale è, rivendicando i riferimenti nelle sue canzoni alla cultura afroamericana.è infatti l’autore di “Angeli negri“. La canzone parla – spiega in una intervista al Corriere della sera – di un uomo di colore che prega perché vorrebbe vedere un angelo nero. Era il 1968 e il politicamente corretto non imponeva la sua neolingua progressista e malata di ideologia. “E’ uno dei miei successi maggiori – dice oggi– ai concerti l’aspettano tutti”. Intervista sul Corriere: ma è un processo al cantante Dall’intervista – che è molto schierata, assertiva, quasi la giornalista Chiara Maffioletti fosse un ...

trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - trash_italiano : Fausto Leali squalificato dal #GFVIP. - trash_italiano : Io spero che abbiano messo in sospeso la questione Fausto Leali solo perché dopo ci sarà la squalifica, altrimenti.… - ROSARIOIMBERGA3 : @AdryWebber Grande Fausto Leali sono pi' di 40 anni che canta Angeli Negri . Non capisco da che casa è stato espuls… - infoitcultura : Fausto Leali invita a cena Mario Balotelli: “Sono una brava persona, non un razzista -