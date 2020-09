Esame Suarez, ecco cosa rischia la Juventus (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sicuramente saranno le intercettazioni telefoniche a chiarire meglio come sono andate le cose a Perugia per l'Esame di Luis Suarez in procinto in quel momento di passare alla Juventus. Ciò nonostante la società bianconera al momento non è indagata. Non c’è stata alcuna pressione esterna, è stata iniziativa di chi lavora all’Università di Perugia che si è lasciato ammaliare da un personaggio del genere, ha affermato il colonnello della GdF Sarri. Ma allora cosa rischia la Juventus? Se lo chiedono in molti in queste ore convulse dove è emerso anche il coinvolgimento di un legale della squadra torinese.Facciamo chiarezzaPer fare chiarezza sulla questione, Eurosport ha parlato con l’avvocato Paolo Erik ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sicuramente saranno le intercettazioni telefoniche a chiarire meglio come sono andate le cose a Perugia per l'di Luisin procinto in quel momento di passare alla. Ciò nonostante la società bianconera al momento non è indagata. Non c’è stata alcuna pressione esterna, è stata iniziativa di chi lavora all’Università di Perugia che si è lasciato ammaliare da un personaggio del genere, ha affermato il colonnello della GdF Sarri. Ma allorala? Se lo chiedono in molti in queste ore convulse dove è emerso anche il coinvolgimento di un legale della squadra torinese.Facciamo chiarezzaPer fare chiarezza sulla questione, Eurosport ha parlato con l’avvocato Paolo Erik ...

