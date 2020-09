De Benedetti: 'In questa fase politica, servirebbe un passaggio elettorale' (Di mercoledì 23 settembre 2020) Per l'imprenditore ed editorialista di Domani 'l'Italia ha due problemi: progetti credibili per il Recovery fund e l'elezione del presidente della Repubblica'. Lo ha detto oggi ad Omnibus Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Per l'imprenditore ed editorialista di Domani 'l'Italia ha due problemi: progetti credibili per il Recovery fund e l'elezione del presidente della Repubblica'. Lo ha detto oggi ad Omnibus

Ultime Notizie dalla rete : Benedetti questa De Benedetti a carte scoperte: "Non vedo leader in questa politica" La7 Roberto Panchieri: "Nei circoli del Pd si respira un clima asfissiante"

Sono sconfortato dalle prime analisi sull'esito del voto in Lucchesia di esponenti del PD, come al solito sempre e soltanto donne e uomini con incarichi nelle Istituzioni. Si ammette che il risultato ...

Rapolano Terme: nuove risorse per i servizi dell’asilo nido

Ammonta a circa 14 mila euro il contributo ricevuto dall’asilo nido comunale “Jacopo Benedetti” di Rapolano Terme nell’ambito delle risorse stanziate dalla Regione Toscana e dall’Unione Europea all’in ...

