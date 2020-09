Coronavirus, record di contagi in Israele. Germania, altri 1.700 casi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Preoccupa sempre di più la seconda ondata di Coronavirus in Europa, con l'impennata di morti in Spagna , l'alto numero di contagi in Francia e le nuove restrizioni in Gran Bretagna . Valori alti anche ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Preoccupa sempre di più la seconda ondata diin Europa, con l'impennata di morti in Spagna , l'alto numero diin Francia e le nuove restrizioni in Gran Bretagna . Valori alti anche ...

Coronavirus, record di contagi: epidemia fuori controllo in Spagna e Francia. Trema la Gran Bretagna

Coronavirus, nel Lazio record casi da inizio pandemia

Anche oggi aumentano ulteriormente i nuovi positivi nel Lazio. “Su oltre 9 mila tamponi oggi si registrano 238 casi”, rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi casi e ...

Coronavirus, record di contagi in Israele. Germania, altri 1.700 casi

Situazione pesantissima in Israele, dove è stato registrato un nuovo record di contagi ... Intanto in India sono stati superati i 90mila decessi riconducibili al Coronavirus. In un giorno sono 1.085 ...

