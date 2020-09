Caso Suarez, spuntano il reato di concorso in corruzione e un esposto del Codacons (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ci sarebbe anche il reato di concorso in corruzione nelle accuse contestate alla rettrice dell’Università per stranieri di Perugia nell’ambito dell’inchiesta penale sull’ormai famoso esame-farsa di Luis Suarez. Nell’avviso di garanzia, riferisce l’ANSA, alla rettrice Giuliana Grego Bolli si citano infatti gli articoli 110 e 319 e proprio quest’ultimo descrive l’ipotesi di reato del concorso in corruzione, punendo chiunque “riceva denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio”. Nell’avviso non si farebbe riferimento a un fatto specifico, ma nel mirino della procura di Perugia ci sarebbe l’organizzazione della sessione ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ci sarebbe anche ildiinnelle accuse contestate alla rettrice dell’Università per stranieri di Perugia nell’ambito dell’inchiesta penale sull’ormai famoso esame-farsa di Luis. Nell’avviso di garanzia, riferisce l’ANSA, alla rettrice Giuliana Grego Bolli si citano infatti gli articoli 110 e 319 e proprio quest’ultimo descrive l’ipotesi didelin, punendo chiunque “riceva denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio”. Nell’avviso non si farebbe riferimento a un fatto specifico, ma nel mirino della procura di Perugia ci sarebbe l’organizzazione della sessione ...

