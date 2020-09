Caso Suarez, la nota del comune di Perugia: «Sia fatta chiarezza» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il comune di Perugia ha pubblicato una nota stampa riguardo il Caso dell’esame farsa sostenuto da Luis Suarez Il comune di Perugia ha diramato una nota stampa riguardo l’esame “farsa” sostenuto da Luis Suarez all’Università per stranieri del capoluogo umbro. «In relazione alle notizie che vedono coinvolta una delle istituzioni culturali più importanti di Perugia l’Università italiana per Stranieri, l’amministrazione comunale auspica che venga al più presto fatta chiarezza, affinché non permangano ombre sulla correttezza e trasparenza delle procedure adottate. Confidiamo che si torni quanto prima a parlare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ildiha pubblicato unastampa riguardo ildell’esame farsa sostenuto da LuisIldiha diramato unastampa riguardo l’esame “farsa” sostenuto da Luisall’Università per stranieri del capoluogo umbro. «In relazione alle notizie che vedono coinvolta una delle istituzioni culturali più importanti dil’Università italiana per Stranieri, l’amministrazione comunale auspica che venga al più presto, affinché non permangano ombre sulla correttezza e trasparenza delle procedure adottate. Confidiamo che si torni quanto prima a parlare ...

