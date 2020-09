Ares gate e Adua, la conferma di Signorini: "Sta venendo fuori di tutto, sarà un caso clamoroso" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alfonso Signorini, conduttore del GFVip 5, interviene sull'inquietante caso sollevato da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: "Stiamo scoprendo un sistema. sarà un caso mediatico clamoroso". Il direttore del settimanale "Chi" ha rilasciato dichiarazioni che fanno presagire un imminente terremoto nel mondo dello spettacolo. In diretta web con il format "Casa Chi" ha commentato le rivelazioni dei due gieffini vip: "Ci sono delle cose che non si sanno. Stanotte hanno avuto un confronto molto veritiero, molto diretto, stanno praticamente scoprendo un sistema, un sistema collaudato, che porterà a deli sviluppi clamorosi. Io di più per adesso non mi sento di dire, però certamente da quello che ho sentito ieri sera si preannuncia un nuovo caso ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alfonso, conduttore del GFVip 5, interviene sull'inquietantesollevato daDel Vesco e Massimiliano Morra: "Stiamo scoprendo un sistema.; unmediatico". Il direttore del settimanale "Chi" ha rilasciato dichiarazioni che fanno presagire un imminente terremoto nel mondo dello spettacolo. In diretta web con il format "Casa Chi" ha commentato le rivelazioni dei due gieffini vip: "Ci sono delle cose che non si sanno. Stanotte hanno avuto un confronto molto veritiero, molto diretto, stanno praticamente scoprendo un sistema, un sistema collaudato, che porterà a deli sviluppi clamorosi. Io di più per adesso non mi sento di dire, però certamente da quello che ho sentito ieri sera si preannuncia un nuovo...

