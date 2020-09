Albano sarà uno dei coach di The Voice Senior | l’annuncio

Leggi su gossipetv

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Scalda i motori The. Il talent, che sarà rivisitato in una chiave inedita (potranno partecipare solo persone over 60), troverà una nuova collocazione nel palinsesto, passando dalla sistemazione su Rai Due a quella della prima serata di Rai Uno. Alla guida ci sarà Antonella Clerici, che, dopo il rientro sulla rete ammiraglia del … L'articolosarà uno deidi The: l’annuncio proviene da Gossip e Tv.