'Xbox One Series X': Microsoft è così confusa da colpirsi da sola (Di martedì 22 settembre 2020) Non si può dire che i nomi delle varie console di Microsoft non si assomiglino un po' tutte, generando così confusione un po' ovunque. Ora però anche la società sembra essere incappata in questo errore, poiché a quanto pare è riuscita a confondere Xbox One X e la sua console di prossima generazione, Xbox Series X.Ora chiunque abbia prestato attenzione sa che si tratta di dispositivi completamente separati: Xbox One X è l'opzione di fascia alta della scuderia corrente di Microsoft e Xbox Series X è il monolite di nuova generazione. Tuttavia, anche quando si sa qual è la differenza, è ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) Non si può dire che i nomi delle varie console dinon si assomiglino un po' tutte, generando; confusione un po' ovunque. Ora però anche la società sembra essere incappata in questo errore, poiché a quanto pare; riuscita a confondereOne X e la sua console di prossima generazione,X.Ora chiunque abbia prestato attenzione sa che si tratta di dispositivi completamente separati:One X; l'opzione di fascia alta della scuderia corrente di; il monolite di nuova generazione. Tuttavia, anche quando si sa qual; la differenza,; ...

