Traffico Roma del 22-09-2020 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 settembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane per a limitare i disagi legati alla chiusura di Piazza della Marranella chi si muove con i trasporti da ieri può prendere una navetta bus circo la navetta collega Torpignattara alle stazioni della metro a linea tram 5 e 14:19 e alla stazione Tuscolana navetta in servizio fino alla mezzanotte vi ricordiamo che la chiusura di Piazza della Marranella comporta tutt’ora deviazioni per la linea bus 105 e limita il percorso della linea 409 a Ostia per la chiusura della cavalcavia di Viale della Vittoria 4 linee bus vengono deviate In entrambe le direzioni di ...