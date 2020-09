Torino: Appendino condannata, si autosospende dai Cinquestelle (Di martedì 22 settembre 2020) La sindaca di Torino è stata condannata in primo grado a sei mesi per falso ideologico nel caso Ream. Condannati anche l'assessore al Bilancio e l'ex capo di gabinetto. Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 settembre 2020) La sindaca diè statain primo grado a sei mesi per falso ideologico nel caso Ream. Condannati anche l'assessore al Bilancio e l'ex capo di gabinetto.

