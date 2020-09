Resident Evil Village solo su PS5, PC e Xbox Series X/S? Il gioco potrebbe essere in realtà cross-gen (Di martedì 22 settembre 2020) Resident Evil Village è stato confermato solo per PS5, PC e Xbox Series X/S, ma secondo Dusk Golem, insider di Capcom, il gioco potrebbe in realtà essere cross-gen.Su Twitter, l'insider sembra abbastanza fiducioso della sua fonte, affermando di avere "la conferma al 100%" che il gioco sarà cross-gen e che originariamente era destinato a un lancio nel gennaio 2021 prima della pandemia di Coronavirus."So per certo (che prima del COVID) questo gioco doveva essere un titolo cross-gen e che doveva uscire nel gennaio 2021. Lasciatemi solo dire che ho ottenuto al 100% la conferma che il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020)è stato confermatoper PS5, PC eX/S, ma secondo Dusk Golem, insider di Capcom, ilin realtà-gen.Su Twitter, l'insider sembra abbastanza fiducioso della sua fonte, affermando di avere "la conferma al 100%" che ilsarà-gen e che originariamente era destinato a un lancio nel gennaio 2021 prima della pandemia di Coronavirus."So per certo (che prima del COVID) questodovevaun titolo-gen e che doveva uscire nel gennaio 2021. Lasciatemidire che ho ottenuto al 100% la conferma che il ...

