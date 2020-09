Referendum | Cassese | Parlamento legittimato per eleggere Capo Stato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - L'attualeè "certamente"adil nuovodello, nonostante l'approvazione della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, né la circostanza che il centrodestra governi in 15 Regioni su 20 impone al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere per ristabilire un legame tra eletti ed elettori. Lo sottolinea, in un'intervista all'Adnkronos, il professor Sabino. Alla luce dell'approvazione della legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, l'attualeper procedere all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica? "Certamente sì, non solo -spiega- perché la ...