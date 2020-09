Raimondo Todaro in ospedale: Elisa Isoardi svela le sue condizioni (Di martedì 22 settembre 2020) Raimondo Todaro si è dovuto sottoporre subito ad intervento chirurgico: Elisa Isoardi ha parlato della condizioni del ballerino Il maestro di ballo, Raimondo Todaro, protagonista a Ballando con le Stelle, è dovuto subito correre in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico all’appendicite. Così la sua partner Elisa Isoardi ha svelato le sue condizioni su Instagram: … Leggi su viagginews (Di martedì 22 settembre 2020)si è dovuto sottoporre subito ad intervento chirurgico:ha parlato delladel ballerino Il maestro di ballo,, protagonista a Ballando con le Stelle, è dovuto subito correre inper sottoporsi ad un intervento chirurgico all’appendicite. Così la sua partnerhato le suesu Instagram: …

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - AnonymeRai : ? Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: non potrà ballare. Parla Elisa Isoardi… - clikservernet : Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: non potrà ballare. Parla Elisa Isoardi - clikservernet : Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: non potrà ballare. Parla Elisa Isoardi -